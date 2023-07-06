شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات مصرية – مجرية حول ملف سد النهضة والوضع فى السودان وليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بمقر وزارة الخارجية، وزير الدولة المعني بالسياسات الأمنية وأمن الطاقة بوزارة الخارجية والتجارة المجرية Peter Sztaray. وقد عقد الجانبان مباحثات موسعة تناولت آخر تطورات العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين مصر والمجر، وكيفية العمل على تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في الفترة القادمة بصورة تتماشى مع حجم التحديات الدولية والإقليمية القائمة.

هذا، وتم استعراض آخر التطورات الخاصة بملف سد النهضة، وجهود مصر في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، كما تم التطرق إلى آخر التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما الوضع في السودان وليبيا وعملية السلام، فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن القضايا الخاصة بالقارة الأوروبية وتداعيات الأزمات الدولية القائمة على السلم والأمن الدوليين.

وقد أكد السفير إيهاب نصر مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، على أهمية البناء على الزخم القائم في العلاقات السياسية والاقتصادية مع الجانب المجري للارتقاء بالتعاون القائم بين الجانبين.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة المجري على اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية التي تربطها بمصر، فضلاً عن التنسيق رفيع المستوى بين القيادة السياسية في البلدين وفي كافة الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية.

كما أشار المسئول المجري إلى حرص بلاده الدائم على التعرف على الموقف المصري إزاء أهم التطورات الدولية والإقليمية، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها القاهرة للحفاظ على أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط.