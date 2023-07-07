شكرا لقرائتكم خبر عن تلعثم أمام القاضى.. حبس محامى حضر المرافعة أمام "جنايات الإسكندرية" سكران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت نيابة المنشية فى الإسكندرية، حبس "ع.ال.ع" 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع تحرير فيش وتشبيه، ويراعى التجديد له فى الميعاد القانونى، يستعجل ورود الاستعلام عن كاميرات المراقبة داخل القاعة محل الواقعة وصحيفة سوابقه، وذلك لحضوره أمام هيئة محكمة الجنايات فى حالة سكر وعدم احترام قانون المرافعة أمام هيئة المحكمة.

البداية كانت عند حضور المدعو "ع.ال.ع" محامى، للمرافعة فى القضية رقم 143 لسنة 2023 جنايات ثان العامرية مخدرات، والمتهم فيها "س .س.ص"، أمام الدائرة 34 جنايات، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين رئيس المحكمة، بالقاعة 25 بمحكمة المنشية الابتدائية، وأن القضية كانت مؤجلة بتاريخ أمس إلى أن المحامي حضر في حالة سكر ومتعاطي المواد الكحولية أمام المحكمة.

وتبين أن المحامى تلعثم بكلمات غير مفهومة أمام هيئة المحكمة، وبطريقة غير لائقة، وهو فى حالة تعاطى للمواد الكحولية وحالة سكر، وعلى الفور تم التحفظ عليها من قبل حرس المحكمة، وتحرير مذكرة وبعرضه على النيابة، وإحالته إلي مركز السموم لإجراء تحليل مخدرات، وتحرر محضر بالواقعة رقم 10963 لسنة 2023 جنح قسم شرطة المنشية، وتولت النيابة التحقيق، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.