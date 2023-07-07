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انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف فى القاهرة وشمال سيناء اليوم

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القاهرة - سامية سيد -   في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية  من فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف  الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى  محافظتي ( القاهرة – شمال سيناء )، اليوم الجمعة  : (19ذو الحجة 1444هـ)، الموافق(7/7/2023م)، وتضم (عشرة  علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: 

" عناية الإسلام بالنشء "، وذلك على النحو التالي:

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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