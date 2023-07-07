شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق قافلتين دعويتين من الأزهر والأوقاف فى القاهرة وشمال سيناء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، و وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي ( القاهرة – شمال سيناء )، اليوم الجمعة : (19ذو الحجة 1444هـ)، الموافق(7/7/2023م)، وتضم (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:

" عناية الإسلام بالنشء "، وذلك على النحو التالي: