شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة: المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة انتهت من زراعة ٩٥٠ ألف شجيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير صادر عن وزارة البيئة، أن المبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة)، انتهت من زراعة ٩٥٠ ألف شجرة، كما دعم المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، بتوفير أكثر من 500 ألف شجرة تم زراعتها بجميع محافظات الجمهورية.

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وأوضح التقرير الصادر مؤخرا عن وزارة البيئة أن الوزارة ساهمت في تنفيذ أعمال الحديقة المركزية بشرم الشيخ على مساحة 30 فدان، ضمن تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ضمن إطار استعدادات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ (COP27).

جدير بالذكر أن العديد من مؤسسات المجتمع المدنى وافرع جهاز شئون البيئة فى المحافظات ساهمت فى زراعة العديد من الميادين والمنشآت الحكومية والمستشفيات والطرق العامة والجامعات بالاشجار المثمرة من الليمون والزيتون والفواكة.