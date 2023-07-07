شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 12 رحلة من إيطاليا والتشيك وألمانيا وهولندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية اوربية، ضمن 129 رحلة طيران، استقبلها المطار بداية من السبت الماضى، وحتى اليوم الجمعة، مع تطبيق الاجراءات اللازمة للركاب الوافدين.

وتبين من جداول التشغيل اليومية أنه من المقرر أن يصل اليوم 12 رحلة بينهم رحلة من دولة ايطاليا، 4 رحلات من التشيك، ورحلة داخلية، و5 رحلات من المانيا واخرى من هولندا.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم الدولى، تطبيق إجراءات احترازية وأمنية، مع تسهيل تلك الإجراءات للسياح الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط، حتى وصولهم الى الفنادق المختلفة لقضاء اجازاتهم فى مرسى علم.

وكان قد تبين من جداول التشغيل الأسبوعية، أن مطار مرسى علم الدولى، استقبل خلال الأسبوع من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة 129 رحلة طيران وصلت من 11 دولة أوروبية، أغلبها من دول بولندا والتشيك، وألمانيا، وإيطاليا، سويسرا، وبلجيكا.