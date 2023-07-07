شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى فوائد تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى المغلق؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مشروع تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح حاليا إلى النظام المغلق من أهم المشروعات التى تهدف إلى زيادة الإنتاج والاستثمار من البروتين الأبيض الذى تدعمه الدولة بشكل كبير .‬

وفى التقرير التالى نتعرف على مميزات تحويل مزارع الدواجن من النظام المفتوح إلى النظام المغلق:

1‎-تنمية وتطوير مشروعات الإنتاج الداجنى التى توفر الاحتياجات الاساسية للمواطنين من المنتجات الغذائية من خلال توفير الخدمات الفنية واللوجستية والتمويلية لتلك المشروعات لمساعدتها على تنمية وتطوير أعمالها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية من منتجاتها.

2‎-مساعدة أصحاب مزارع الدواجن التى تعمل بالنظام المفتوح لتطوير وتحديث مزارعهم للتغلب على مشاكل ارتفاع التكلفة وارتفاع نسبة النافق بتطبيق نظم التحول من المفتوح للنظام المغلق.

3‎-استخدام طرق التهوية الحديثة وعزل المزارع حراريا لخفض استهلاك الطاقة للحد الأدنى، وتوفير درجة حرارة مناسبة للطائر تساعده على مقاومة الأمراض، وتوفير معدات التربية الحديثة التى تحسن اقتصاديات الإنتاج.

‎4-توفير كافة التسهيلات الائتمانية لأصحاب المزارع وفقا لخطة وزارة الزراعة لتنمية وتطوير المزارع القائمة بما يحقق معايير السلامة والجودة اللازمة لاقتصاديات تشغيل مشروعات تربية الدواجن، وتوفير التسهيلات اللازمة للمشروعات الجديدة المزمع إنشاؤها، وتوفير الخدمات التمويلية والفنية واللوجستية والتأهيلية بجميع المناطق.

‎5-العمل على مساعدة المزارع غير المرخصة فى استيفاء الاشتراطات ومتطلبات استخراج التراخيص بما يتفق وأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة، والمشاركة فى سلسلة الندوات واللقاءات التعريفية مع أصحاب مزارع الدواجن بمشاركة أطراف البروتوكول للتوعية بأهمية تحول المزارع من النظام المفتوح الى النظام المغلق وتطبيق العزل الحرارى وتحديث المعدات.

6‎-تلقى طلبات أصحاب المزارع للتحول من النظام المفتوح الى نظام العزل الحرارى وتحويلها الى الاتحاد العام لمنتجى الدواجن لإعداد الدراسات الفنية اللازمة تمهيدا لتحويلها للطرف الثاني وهو البنك الأهلى.

7‎-موافاة اتحاد منتجي الدواجن والبنك بحصر بمزارع الدواجن القائمة موضحا به العنوان وبيانات الاتصال وسعة التربية في كل مزرعة ، والتنسيق مع جهات الولاية بالدولة لتخصيص قطع أراضي بالمحافظات لإقامة مجمعات مزارع دواجن بها سواء لإقامة مزارع جديدة أو نقل المزارع التي يتعذر توفيق أوضاعها وترخيصها إليها.