شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أعراض الإصابة بضربة الشمس.. أبرزها زيادة معدل ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن أعراض الإصابة بضربة الشمس والتى تمثلت فى :-

- التنفس بصعوبة

- ضعف عام فى الجسم

- زيادة معدل ضربات القلب

- جفاف فى الجلد

- تقلصات

- دوار

- صداع

وأضافت وزارة الصحة والسكان: تظهر هذه الأعراض أو أخرى شبيهة نتيجة البقاء لساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة.

وفى سياق متصل، ترأس الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أمس الخميس، اجتماعًا، بشأن هيكلة وميكنة منظومة الغسيل الكلوي، بهدف ربط جميع الخدمات الطبية والعلاجية على مستوى القطاع الصحي بأكمله، لضمان تحسين وتسريع حصول المريض على خدمة طبية بأعلى جودة، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الطبية بالمنظومة.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف منظومة الغسيل الكلوي، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة، تؤمن بالمسؤولية المشتركة بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، لتطوير وتحسين جودة الأداء، ضمن منظومة الغسيل الكلوي، وتحديث ماكينات الغسيل الكلوي، فضلًا عن رفع كفاءة الفرق الطبية من المتعاملين مع مرضى الغسيل الكلوي.