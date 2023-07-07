شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: افتتاح 10 مساجد فى الجمعة الأولى من العام المالى 2023 - 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح اليوم وزارة الأوقاف (10) مساجد، منها (9) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجد واحد صيانة وتطويرًا، في الجمعة الأولي من العام المالى الجديد وهي على النحو التالي: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف أسيوط 1. السلام – الطوابية - الفتح مديرية أوقاف الأقصر 2. الفاروق – نجع الرزفة – البعيرات - القرنة 3. نور الدين – قرنة مرعي – القرنة مديرية أوقاف البحيرة 4. الرحمة المهداة – عزبة ماهر نور – كوم حمادة 5. الإخلاص – أبو خطوة بالحاجر – كفر الدوار مديرية أوقاف المنيا 6. السنوسي ( النور ) – نجع مجلي –الجرنوس– بني مزار مديرية أوقاف قنا 7. الياسينية قبلي – فاو بحري - دشنا مديرية أوقاف كفر الشيخ 8. النادي – الملاحة – سيدي سالم غرب مديرية أوقاف أسوان 9. باب الريان –العتمور قبلي – المنشية ثانيًا: مساجد الصيانة: مديرية أوقاف سوهاج 1. آل خم – السبايكية – مشطا - سوهاج

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