أخبار مصر

تعرف على 6 خطوات لاستخراج شهادة بيانات للرخصة

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 6 خطوات لاستخراج شهادة بيانات للرخصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت إدارة المرور، مجموعة من الشروط الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة بيانات لرخصة القيادة، ويجب أن يلتزم بها السائق لكى يتم الحصول عليها، ومنها:

 

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات رخصة قيادة على نموذج.

 

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومى بعد الإطلاع على الأصل.

 

- تقديم رخصة القيادة أو مذكرة فقدها.

 

 -نقل القيد أو الملكية فى حالة انتهاء أو عدم وجود الرخصة.

 

 -صورة بطاقة الرقم القومى سارية والاطلاع على الأصل.

 

- رخصة القيادة أو بدل فاقد لها.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا