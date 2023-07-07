شكرا لقرائتكم خبر عن بالعناوين.. ارتفاع عدد أفرع توثيق الشهر العقارى بالشرقية لـ55 فرعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق في محافظة الشرقية إلى 55 مكتب توثيق منهم مكتبين للسيارات توثيق متنقلة، وذلك عقب افتتاح مكتب توثيق نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان رسميا.

وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارا بفتح فرع توثيق نادي الرواد بمنطقة العاشر من رمضان حيث نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 3424 لسنة 2023، بإنشاء فرع للتوثيق باسم فرع توثيق نادى الرواد بالعاشر من رمضان، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالزقازيق ويكون مقره داخل نادي الرواد بالعاشر من رمضان، قسم شرطة أول العاشر من رمضان، محافظة الشرقية.

ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي فيظل انعقاد الاختصاص بـ بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا وذلك للتيسير على المواطنين حيث تم تم التجهيز الفرع الجديد لتقديم خدمات التوثيق المميكنة في أسرع وقت.

ويعد مكتب توثيق الرواد من الافرع الجديدة التي تعمل بنظام الشباك الواحد والذى يتضمن لأول مرة تخصيص شباك وغرفة استراحة وحمام لذوي الهمم وكذا مسارات خاصة بهم.

وتضم محافظة الشرقية 55 مكتب توثيق و16 مأمورية للشهر العقاري والسجل العيني ومأمورتين بالمدن الجديدة بمدينة العاشر من رمضان ومدينة الصالحية الجديدة وإجمالي عدد العاملين بأمانة المكتب 363 وتوزيعهم.

وينشر الخليج 365 عناوين افرع التوثيق على مستوى محافظة الشرقية وهى:



مقار مكاتب الشهر العقارى والتوثيق بالشرقية



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