شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه لمدة 8 ساعات بعدة مناطق فى إمبابة والمنيرة الغربية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه نظراً لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه قطر 2600 مم بشارع الأقصر بمنطقة الوراق، الأمر الذي يتطلب قطع المياه لإنهاء أعمال الإصلاح.

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه: القومية العربية، بني محمد، عزبة المفتي، بشتيل البلد، بشتيل لعبة، المنيرة الشرقية، المنيرة الغربية، شارع المطار ومتفرعاته، وراق العرب، مدينة الأمل"، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الموافق 7/7/2023 وحتى الساعة السادسة صباح يوم غد السبت الموافق 8/ 7 /2023.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.