شكرا لقرائتكم خبر عن 88% من القراء يطالبون بتشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة في الخارج، أيد غالبية القراء مطالب تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة في الخارج.

وأيد 88% من القراء مطالب تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة في الخارج، بينما عارض 12% من القراء مطالب تشديد الرقابة على شركات إلحاق العمالة في الخارج.