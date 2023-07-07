شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الأرجنتين: مصر تؤدى دورا محوريا فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير الأرجنتين لدى القاهرة جونزالو أوريولابيتا أن مصر تؤدى دورا محوريا فى الشرق الأوسط، حيث تتمتع بريادة كبير فى عدة مجالات، أبرزها المجال الثقافى، فمصر مرجع ثقافى قوى للمنطقة بأكملها، فضلا عن امتلاكها جيشا قويا ومهما جدا في المنطقة، وعلى المستوى السياسي تلعب دورا مؤثرا للغاية، ربما تكون واحدة من أكثر الدول نفوذا في المنطقة، مما يسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة، وهي بمثابة المرجع للبلدان الأخرى فى المنطقة.

وأوضح السفير - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة - أن الأرجنتين تولي اهتماما كبيرا بتعزيز العلاقات مع مصر عبر خطوات عملية وفعالة، أبرزها الزيارات الميدانية لكبار المسئولين ووفود رجال الأعمال، والتي بدأت بالفعل تتوالى على مصر، وآخرها زيارة وفد تجاري أرجنتيني للقاهرة الشهر الماضي برئاسة وزيرة الصحة الأرجنتينية كارلا فيزوتي، ووزيرة العلاقات الاقتصادية الدولية سيسيليا توديسكا.

ووصف أوريولابيتا العلاقات بين البلدين بالوطيدة والهامة، وهناك تطابق كبير في الرؤى حيال العديد من القضايا الدولية، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين مصر والأرجنتين يبلغ نحو ملياري دولار سنويا، وهو ما يساوي تقريبا حجم التجارة بين الأرجنتين وبقية الدول الأفريقية.

وقال "ساهمنا في إنشاء مفاعل مصر البحثي الثاني في أنشاص في التسعينيات، لدينا بعثات أثرية في مصر، وعدد كبير جدا من السياح".

ويرى السفير أن مصر والأرجنتين اقتصادان متكاملان، وأن التغيرات الجيوسياسية تقرب بين البلدين، إذ يشتركان في القيم والرؤى حول ما يحدث في العالم، واستنادا إلى تلك التطابقات، يمكن توطيد التعاون الثنائي، في عدة مجالات أبرزها الهندسة الوراثية والآلات الزراعية، والأسمدة، وتحلية المياه، حيث تسعى الأرجنتين للاستفادة من تكنولوجيا تحلية مياه البحر التي تمتلكها مصر.