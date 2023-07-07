شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تُعلن القوائم الأولية للمرشحين بالانتخابات.. 12 مرشح على مقعد النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، القوائم الأولية للأطباء المُرشحين بانتخابات التجديد النصفى، ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بانتخابات التجديد النصفى على مستوى الجمهورية يوم الجمعة 13 اكتوبر 2023.

وتُجرى انتخابات التجديد النصفى، على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة العامة مستوى الجمهورية فوق 15 عاما، وتحت 15 عاما، والمقاعد الشاغرة على مستوى المناطق، ومنصب النقيب بالفرعيات والمقاعد الشاغرة فوق وتحت 15 عاما بالنقابات الفرعية.

وأعلن الدكتور مصطفى عشوب رئيس اللجنة العامة للانتخابات انه سيتم فتح باب الطعون من الاثنين 10 يوليو وحتى الجمعة 14 يوليو القادم، واعلان نتيجة الطعون وأسماء المرشحين بعد نتيجة الطعون يوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 م، على أن يتم فتح باب التنازلات من السبت 22 يوليو وحتى الخميس 27 يوليو، وسيتم اعلان القائمة النهائية يوم الخميس 10 أغسطس 2023م.

وأكد أن الانتخابات ستجرى يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 بمقار النقابات الفرعية ( سيتم تحديدها واعلان أماكنها علي الموقع والصفحة الرسمية للنقابة العامة للاطباء).



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