شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يتقدم بالتعزية فى رحيل القمص كيرلس مقار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالتعزية لكل لأقباط فى رحيل القمص كيرلس مقار كاهن كنيسة الشهيد مارمينا بكليرواتر فلوريدا، التابعة لإيبارشية جنوب الولايات المتحدة، وشقيق الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وأنصنا والأشمونين، والذى رحل اليوم.

وقال البابا تواضروس: "على رجاء القيامة نودع كاهنًا مباركًا وخادمًا أمينًا خدم العلم والوطن. كما خدم أسرته وكنيسته بكل أمانة وإخلاص، في محبة واتضاع وبذل".

وأضاف: "لقد كان هذا الأب الكاهن عالمًا في تخصصه العلمي وأنجز الكثير كأستاذ جامعي مرموق وكان من نصيبي أن أكون طالبًا جامعيًا تتلمذت على يديه خلال سبعينيات القرن الماضى".

وعن مسيرته في الخدمة الكنسية قال قداسة البابا: "عندما نال نعمة الكهنوت قام بالخدمة والرعاية وشهد له كل من تعامل معه وتمتع برعايته ومحبته بكل وداعة."

وأعرب عن محبته وتقديره للكاهن المتنيح قائلًا: "إنني أحمل لأبونا كيرلس مقار كل تقدير واعتزاز ومحبة عميقة في قلبي وأشعر بخسارة كبيرة في رحيله. ولكن على رجاء المسيح القائم نودعه، ونطلب تعزيات سماوية لنيافة المطران الأنبا يوسف، ومجمع كهنة الإيبارشية المباركة، وأيضًا نيافة الأنبا ديمتريوس مطران ملوي وكل الأسرة الفاضلة".

واختتم: "خالص تعزياتي القلبية لأسرة ابونا مقار وكنيسته وكل الأحباء الذين تلامسوا مع محبته وخدمته. وليبارك المسيح حياتكم ويعطينا جميعًا النهاية الصالح".