شكرا لقرائتكم خبر عن عوض تاج الدين: 2 مليون مستفيد من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الاكتشاف المبكر للأمراض يعني قدرة أفضل على علاجها ويقلل من تداعياتها، مضيفا أن هناك حوالى 2 مليون مواطن استفاد من المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، عبر قناة "DMC"، أن الهدف الرئيسى هو الوصول إلى تأمين صحي شامل، مشيرًا إلى أن هناك تأمين صحى عادى يغطى 57% من المواطنين، وهناك الآن التأمين الصحي الشامل الذى يغطى حتى الآن 6 محافظات، فكل مواطن يكون له ملف صحى، معروف عنه الأمراض المصاب بها، مما يتيح خريطة صحية لمعرفة احتياجنا من أسرة الرعاية أو الحضانات أو غيرها.

وذكر مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن "كل عام تضاف محافظات جيدة للتأمين الصحي الشامل، وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي إضافة محافظتين بهما كثافة صحية من الوجه القبلي والبحرى، فهناك خريطة فعلا لتنفيذ التأمين الصحي الشامل وتحسين الخدمات الصحية الطبية الوقائية والعلاجية لكل مواطن".

ولفت إلى أن الدولة نجحت فى إدارة أزمة كورونا، وكانت رائعة وتدرس، موضحا أن ذلك منح نوعا من الاستنفار لتحسين النظام الصحي لتقديم الخدمات.