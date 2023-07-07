شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. غدا طقس حار رطب ونشاط رياح على كافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد غدا نشاط رياح على كافة المناطق ، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2 : 3 درجة.. فيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الأمم المتحدة للتجارة والتنمية: مصر الوجهة الاستثمارية الأولى فى أفريقيا 2022

على الرغم من التحديات التي تواجه الدولة المصرية والمتغيرات العالمية المحيطة، إلا أنها تمكنت من اتخاذ خطوات جادة في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة مشروعات الاقتصاد الأخضر، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، وذلك من خلال اتباع استراتيجيات تتسم بالمرونة وتستفيد من المقومات والفرص المتاحة لتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار، ودعم دور القطاع الخاص، فضلاً عن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، وتذليل العديد من المعوقات عبر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، إضافة إلى إقامة البنية الأساسية اللازمة، وهو ما وجد صداه في تعزيز مكانة مصر ومركزها كوجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإفريقي والعربي، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على تقرير الأونكتاد الذي يؤكد أن مصر هي الوجهة الاستثمارية الأولى في القارة الأفريقية لعام 2022، كما أبرزت أن مصر وجهة استثمارية موثوقة بشهادة التقارير الدولية.

شخص يطلق النار على مسجد فى لبنان والجيش يصيبه بالرصاص

قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن أحد الأشخاص أطلق النار على مسجد في بلدة بر الياس البقاعية.

وبحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" فإن "اشتباكا وقع بين دورية للجيش اللبناني أثناء توقيف مطلق النار على مسجد في بر الياس، مما أدى إلى إصابته".

رجال الأعمال اللبنانيين: مصر أرض الفرص الاستثمارية وأكبر سوق عربى

قال المستثمر اللبناني فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن مصر هي أرض الفرص الاستثمارية، إذ يتميز الاقتصاد المصري بتنوع الفرص الاستثمارية، وأكبر سوق في المنطقة العربية قوامه 105 ملايين نسمة، كما أنه حقق ثاني أعلى معدل نمو بعد الصين خلال جائحة كورونا، مضيفًا أن المستثمرون اللبنانيون حققوا نجاحات في العديد من المجالات مما جعل لبنان من بين أكبر الدول العربية المستثمرة في مصر، خاصة وأن مصر لا تفرق بين المستثمر اللبناني والمصرى.

جاء ذلك خلال تكريم رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، كل من المهندس فتح الله فوزي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية وذلك ضمن أبرز 10 شخصيات لبنانية وعربية، مما تركوا بصمة واضحة في مجال الاستثمار.

أشار "حدرج"، إلى الدور المهم والفعال للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال لدعم الاستثمار اللبناني من خلال العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية بين مصر ولبنان جنبا إلى جنب مع الدبلوماسية المتمثلة في سفارتي البلدين ببيروت والقاهرة من خلال ما يقومون به من تسهيلات تسهم في تنمية العلاقات بين البلدين.

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 يسجل 2180 جنيها للجرام

ننشر أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الجمعة، وسجل عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- 2180 جنيها للجرام بدون إضافة مصنعية، في حين لا يزال هناك تذبذب في حركة سعر الذهب في البورصة العالمية.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 2491 جنيها.

عيار 21 يسجل 2180 جنيها.

عيار 18 يسجل 1869 جنيها .

الجنيه الذهب 14440 جنيها.

تقارير: منتخب هندوراس يسعى للتعاقد مع أوسوريو مدرب الزمالك

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام منتخب هندوراس بالتعاقد مع الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، وذلك خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "diez" الهندوراسية، فإن خوان كارلوس أوسوريو، هو خيار مطروح بقوة أمام هندرواس للتعاقد معه بعدما حقق إنجازات مع المنتخب المكسيكي خلال مونديال روسيا 2018 منها الفوز على ألمانيا، ومع ذلك فقد خرج فريقه من دور الـ16.

وتعتبر العقبة الواحدة في إتمام التعاقد مع خوان كارلوس أوسوريو هي راتبه نظرًا لحصول المدير الفني الكولومبي شهريًا 100 ألف دولار من نادي الزمالك.

أشارت الصحيفة إلى أن هندوراس لا تستطيع تحمل هذا الراتب، لكن تستمر المحاولات معه على أمل تخفيض راتبه.