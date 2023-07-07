شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تنصح منظمة الغذاء والدواء الأمريكية بعدم غسل اللحوم؟ طبيبة بيطرية توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة سالى الفقى، طبيبة بيطرية، إن اللحوم بكل أشكالها لا تغسل، مشيرة إلى أن منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA والدراسات الحديثة، قد نصحت بعدم غسل اللحوم وبخاصة اللحوم الحمراء قبل طبخها، وأرجعت ذلك لعدة أسباب، هى:

1- إذا قمنا بغسيل اللحوم تحت المياه الجارية، فإن البكتيريا الموجودة عليها ستتطاير وتصل لمسافة 90سم بعيداً على جوانب حوض المطبخ، وسيساعد ذلك فى نشرها فى كل مكان، مما يسبب تسمم غذائي.

2- غسيل اللحم لا يقضى إلا على جزء بسيط من البكتيريا، ولكن تعريض اللحوم للحرارة المرتفعة أثناء الطهى هو الذى يقضى على البكتيريا.

3- إن الغسيل من الممكن أن يفقد اللحوم الحمراء الكثير من خصائصها وطعمها المستثاغ لأنه يزيل طبقه التشمع التى تكونت بفعل اللاكتيك أسيد.

4- اللحوم عند غسلها تزيد نسبة الرطوبه فيها وبالتالى تصبح وسط مناسب لنمو البكتيريا وتتكاثرها.

5- تفقد البروتينات فى المياه و قيمتها الغذائيه تقل.