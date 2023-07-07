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كيف تواجه الدولة الدهون المتحولة وأضرارها؟ الصحة توضح

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن استراتيجيتها لمواجهة مخاطر الدهون المتحولة على الصحة العامة.

 

وبحسب بيان وزارة الصحة والسكان تمثلت ملامح الاستراتيجية فى النقاط التالية:

1- تبنت سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023

2- انضمامها إلى برنامج منظمة الصحة العالمية لتخليص العالم من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا

3- إصدار قانون ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء

4- حظر الزيوت المهدرجة

5- وضع حد إلزامي للدهون المتحولة لإنقاذ حياة ما يزيد عن مليون شخص في السنوات الـ 25 القادمة

6- الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسار الخط الساخن 15335.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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