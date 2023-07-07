شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تواجه الدولة الدهون المتحولة وأضرارها؟ الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن استراتيجيتها لمواجهة مخاطر الدهون المتحولة على الصحة العامة.
وبحسب بيان وزارة الصحة والسكان تمثلت ملامح الاستراتيجية فى النقاط التالية:
1- تبنت سياسة لخلو إمداداتها الغذائية من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا بحلول أكتوبر 2023
2- انضمامها إلى برنامج منظمة الصحة العالمية لتخليص العالم من الدهون المتحولة المنتجة صناعيًا
3- إصدار قانون ينظم القواعد الفنية للحدود القصوى للأحماض الدهنية غير المشبعة في الغذاء
4- حظر الزيوت المهدرجة
5- وضع حد إلزامي للدهون المتحولة لإنقاذ حياة ما يزيد عن مليون شخص في السنوات الـ 25 القادمة
6- الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسار الخط الساخن 15335.
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