شكرا لقرائتكم خبر عن باحث مصري يناقش رسالة دكتوراة بالجزائر حول الإعلام ودوره في الأحداث الرياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقش الدكتور محمد فوزي، مدير عام العلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضـة المصرية، رسالة دكتوراه بدولة الجزائر الشقيقة، في جامعة محمد بوضياف، كأول باحث مصري يحصل على رسالة دكتوراه من الجزائر في مجال الإعلام الرياضي، بعنوان "دور الإعلام في تعظيم القيمة المضافة للأحداث الرياضية" بحضور وإشراف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبدالرحمن حماد، وزير الشباب والرياضة الجزائري.

تناول الباحث في رسالته أهمية وسائل الإعلام بشكل عام في التعرض للأحداث الرياضية بمختلف مجالاتها ومدي إسهام الإعلام في إعطاء الأحداث والفعاليات الرياضية قيمة كبري يمكن أن تفيد بشكل كبير اقتصاديات الدول المستضيفة لتلك الأحداث.

قال الدكتور محمد فوزي، إن الإعلام الرياضي أصبح أحد اهم عناصر المنظومة الرياضي، الذي يعتبر رأس المثلث، بينما قاعدته الاستثمار والتسويق الرياضي، مشيرا إلى أن أي حدث رياضي يرتكز على هذا المثلث حتى نضمن نجاحه بشكل كامل مما يسهم بشكل كبير في تعظيم القيمة المضاف.

وأضاف فوزي أن صناعة الرياضة ونجاحها يرتبط بالوسائل الإعلامية الترويج الجيد كما يساهم في تنمية العائد الاقتصادي وتعظيم قيمة الحدث الرياضي، لذلك تعتبر شركات الخدمات الرياضية والتسويق وتنظيم الفعاليات، تعتمد على الإعلام كأفضل وسيلة لخلق وترويج الحدث الرياضي.

وأكد محمد فوزي، أن القيمة المضافة في الإعلام الرياضي هي التي تعظم من دور الحدث أو الفعالية أو البطولة قبل وأثناء وبعد إقامتها وذلك من خلال الترويج إعلاميا لتلك الأحداث أو البطولات الرياضية مما يساهم في العوائد الاستثمارية والتسويقية ويجعل لها بُعد اقتصادي من خلال تعظيم المدخلات التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني للدول المنظمة للبطولات الرياضية سواء محلية أو قارية او عالمية أو على المستوى الاوليمبي مثل دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية.

وأوضح ان الإعلام الرياضي في الأونه الأخيرة بدأ يزدهر بشكل ملحوظ لما له من قيمة كبيرة في نجاح أي حدث رياضي، إلا أنه مازال هناك بعض القصور للإعلام الرياضي في تعظيم قيمة الحدث الرياضي من خلال عدة عوامل هي:

- الاعلام الرياضي ودورة في التخطيط للحدث الرياضي.

- الإعلام ودورة في تعظيم القيمة الترويجية للحدث الرياضي.

- الإعلام ودورة في تعظيم القيمة الاستثمارية للحدث الرياضي .

- الإعلام ودورة في تعظيم القيمة التسويقية للحدث الرياضي.

- مواصفات القائمين علي الإعلام الرياضي عند إقامة الحدث الرياض

يعتبر البحث الذي قدمه الدكتور محمد فوزي أحد الخطوات علي طريق تحسين دور الإعلام الرياضي في تعظيم القيمة للأحداث الرياضية حيث إن نجاح الدور الإعلامي في أدق وأصغر خطواته هو الطريق لتعظيم القيمة للحدث الرياضي من النواحي التخطيطة، والترويجية، والاستثمارية، والتسويقية، وكذلك اختيار القائمين على الإعلام عند إقامة الحدث الرياضي.

من جانبه، أوضح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمشرف على الرسالة، أن مناقشة مثل هذه الأبحاث العلمية توضح مدي الترابط القوي بين الأحداث الرياضية ومدي اسهامها في إثراء الشعوب في عدة مجالات، ولعل للاعلام دور قوي في تعظيم تلك الاحداث الرياضية وابرازها بشكل لائق، ولذا فإن رفع المستوى الرياضيّ وتطويره واستضافة الدّول للبطولات العالميّة والدوليّ باتت أحداث ينتظرها النّاس وشركات الإعلان ووسائل الإعلام و بهذا تتكوّن دورة اقتصادية متكاملة لها مردودها الوطنيّ، والماديّ، والمعنويّ، تفرض نفسها كتقليد من تقاليد الشّعوب العريقة، بناءً عليه تحصل الدولة على الدّخل الماديّ نتيجة لتنشيط السّياحة واستقبال السّائحين والزّوار من دول العالم المتعدّدة، ومن الطّبيعي أن يحتاج هؤلاء إلى فنادق للإقامة، ومطاعم، وزيارة الأماكن السّياحية ما ينتج عنه تنشيط اقتصاد الدولة بالكامل.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بحصول أول باحث مصري على رسالة دكتوراه من الجزائر هو حدث تاريخي للدولتين يؤكد على عمق العلاقات المتينة والممتدة عبر التاريخ فمصر والجزائر تربطهم علاقات على جميع المستويات، وهذه الرسالة سيكون لها صدى كبير وتفتح الباب أمام الباحثين من الدولتين لمزيد من التبادل الطلابي ودراسة ونشر الأبحاث العلمية.

وحصل الباحث المصري الدكتور محمد فوزي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضـة، على الدكتوراه من دولة الجزائر الشقيقة بتقدير مشرف جداً، وهو يعادل درجة الامتياز مع مرتبة الشرف في مصر.

يذكر أن الباحث قد حصل علي بكالوريوس التربية الرياضية ودبلوم الإعلام من كلية الإعلام جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير من جامعة حلوان عام 2014 في الإعلام الرياضي بعنوان "ميثاق إعلامي مقترح للحركة الرياضية، ورسالة دكتوراة من جامعة الإسكندرية عام 2018 بعنوان " إستراتيجية مقترحة للإعلام بوزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية"، كما حصل أيضا على عدد من الدورات والدراسات الدولية المتقدمة من دولة ألمانيا.