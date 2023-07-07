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شكرا لقرائتكم خبر عن 6 سنوات على الملحمة وبطولات منسى ورفاقه.. أسماء شهداء كمين البرث.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، الذكرى السادسة لملحمة كمين "البرث" 7 يوليو 2017 التى استشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد المنسى ورفاقه وهم يدافعون عن الكمين بمدينة رفح، والتى تعد أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء.
وننشر أسماء شهداء كمين البرث الأبطال الذين سجلوا أسماءهم بحروف من نور فى لوحة شرف شهداء الوطن.
أسماء شهداء كمين البرث
ابطال كمين البرث
أبطال كمين البرث
ابطال كمين البرث
ابطال كمين البرث
ابطال كمين البرث
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