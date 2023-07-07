6 سنوات على الملحمة وبطولات منسى ورفاقه.. أسماء شهداء كمين البرث.. إنفوجراف

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم، الذكرى السادسة لملحمة كمين "البرث" 7 يوليو 2017 التى استشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد المنسى ورفاقه وهم يدافعون عن الكمين بمدينة رفح، والتى تعد أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012