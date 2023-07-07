شكرا لقرائتكم خبر عن لواء عادل العمدة: هجوم الإرهابيين على كمين البرث كان هدفه النيل من الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن كمين البرث كان فيه مع العقيد أحمد منسي، 26 مقاتل، استشهد 23 منهم، بعد هجوم 150 إرهابي مُدججين بأعتى الأسلحة على كمين البرث، استهدفوا من خلال هذا الهجوم النيل من الدولة، ورفع علمهم على نقطة الارتكاز الأمنية في البرث.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "دلالة التوقيت في هذا السياق، وتاريخ 7 يوليو، يعكس رغبة هؤلاء في اختيار تاريخ مميز، ليتحدثوا فيما بعد عن أهمية التوقيت.

وقال: "حاول المتطرفون القضاء على كمين البرث ومحاولة اقتحامه هو وبعض الأكمنة المجاورة له، يؤكد أن المتطرفين كانوا يرغبون في إيجاد مساحة لأنفسهم".

وتابع: "نحن في معركة وعي ولدينا العديد من البطولات في أرض المعارك، ولدينا الإمكانيات لتخليد تلك البطولات".