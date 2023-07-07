شكرا لقرائتكم خبر عن باحث لـ مصر تستطيع: قدمت عقارا يقضى على 95% من الخلايا السرطانية بعد 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ماهر منير عقل، الباحث بجامعة المنصورة، إنه تواصل مع الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصورة، وقال له إنه لديه مبادئ لنظرية ستصبح طفرة فى علم الأورام، أو استهداف الخلايا السرطانية عن طريق نشاطها الأيضى، واستجاب له "البيومي"، وأوصله بأساتذة بكليتي العلوم والصيدلة.

وأضاف ماهر منير عقل خلال مداخلة ببرنامج "مصر تستطيع"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد فايق والمذاع على قناة دي إم سى: "بدأنا العمل على عقار يستهدف الخلايا السرطانية عن طريق نشاطها".

وتابع ماهر منير عقل: "الأورام السرطانية بصفة عامة، تستهلك جلوكوز أكثر من الخلايا الطبيعية بـ 200 مرة، وهدفى كان هو كيفية توصيل مادة تخرج سما للورم، وفى نفس الوقت لا تؤثر هذه المادة على الخلايا الطبيعية، حتى لا يكون لها نفس تأثير الإشعاع".

أوضح ماهر منير عقل، أن النظرية تعتمد على خلق جزيئات الجلوكوزين، وهو جلوكوز معدل عبر تفاعل استبدال بسيط بين الصوديوم بيكربونات والجلوكوز، أنتج جزيئات جديدة تسمى الجلوكوزين، ونحن أول من وثق تأثيرها العلاجى على سرطان الثدى بعد 10 أيام.

ولفت ماهر منير عقل إلى أن التجربة قضت على 95% من الخلايا السرطانية بعد التجارب الأولى على الفئران.