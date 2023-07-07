شكرا لقرائتكم خبر عن منسى ورفاقه.. 6 سنوات على "ملحمة البرث".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت اليوم، الجمعة، الذكرى السادسة لملحمة كمين "البرث" 7 يوليو 2017 التى استشهد فيها البطل عقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه وهم يدافعون عن الكمين بمدينة رفح، والتى تعد أحد أهم المعارك ضد الجماعات الإرهابية بشمال سيناء.

كانت الساعة الرابعة فجر 7 يوليو 2017، حين بدأ 150 إرهابيا الهجوم بواسطة 12 عربة دفع رباعى محملة بالسلاح، بإضافة أسلحة خفيفة ومتوسطة وقذائف آر بى جى وقذائف هاون ومدافع جرينوف وقنابل يدوية ومفخخات، وقامت سيارة مفخخة تم تدريعها جيدا وتمويهها داخل إحدى المزارع بالدخول إلى الكمين، فتعاملت معها قوات الكمين، ولكن لشدة تدريعها انفجرت قرب الكمين، وخلال دقيقة كانت بقية القوات فى أماكنها ترد على الإرهابيين.



6 سنوات على ملحمة البرث



بطولات منسى ورفاقه

فى الوقت نفسه، قامت بعض العناصر بتطويق الكمين بالكامل وزرع عدد من الألغام لصد محاولات الدعم البرى، قامت عناصر الكتيبة 103 بصد الهجوم وتبادل إطلاق النار، وتمكنت من الصمود طوال 4 ساعات، و خاض العقيد أحمد منسى، قائد الكتيبة ، ورفاقه معركة بطولية فى مواجهة الإرهابيين حتى استشهاده، وتعرضت قوات الدعم التى تحركت لإنقاذ الكمين إلى هجوم بالألغام والسيارات المفخخة، ولم تستطع الوصول بسرعة، وبعد مرور 4 ساعات، وصلت وحدات الدعم الجوى، وقامت بقصف العناصر وأسفرت عن مقتل أكثر من 40 تكفيريا، وتدمير 6 عربات.