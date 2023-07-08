شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الخدمات الطبية المقدمة لكبار السن بالوحدات الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن الخدمات الطبية التى تقدم لكبار السن بالوحدات الصحية من هم فوق 65 سنة. وتضمنت الخدمات بحسب وزارة الصحة كل من :- - الكشف ضمن مبادرة صحة المرأة -الكشف ضمن مبادرة كبار السن - التقييم والدعم النفسي والتغذوي - القيام بالتحاليل الدورية - توفير زيارات منزلية لغير القادرين وكشفت وزارة الصحة والسكان عن 6 أهداف للاستراتيجية الإقليمية لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة والتى تهدف إلى :- - تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات ذات الصلة - تعزيز أنظمة الإنذار المبكر - تعزيز خطط التأهب والاستجابة الخاصة بالتهديدات وخطط الطوارئ في البلدان - تبادل المعلومات - ترسيخ الحوكمة والقيادة لصنع سياسات سليمة والتخطيط الاستراتيجي - تطوير قوة عاملة ماهرة من مختلف التخصصات لتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالصحة الواحدة على كل المستويات الإدارية في الدول

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