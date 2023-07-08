شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الفضاء المصرية: نسبة مشاركة مصر فى القمر "نكس سات 1" تصل إلى 40% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد العراقى، عضو مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي المقرر إطلاقه "نكس سات 1" من الصين، هو القمر الأول من برنامج سلسلة من الأقمار، وتلك الأقمار تكون يتم إطلاقها على حسب المهمة، أو على حسب الارتفاع الذي تتواجد فيه.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "هذا القمر سيكون على مدار قريب من الأرض، ووزنه تقريبا 65 كيلو جرام، وتم تصنيعه بالشراكة مع ألمانيا".

وقال: "تبرز أهمية هذا القمر، في أن الجانب المصري مشارك بنسبة فيه، وتصل نسبة مشاركة وكالة الفضاء المصرية لـ 40%، وعمليات الاختبار تمت في الوكالة في مصر، بالإضافة إلى التنسيق مع الجانب الصيني".