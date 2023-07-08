شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خطوات تحميك من تسرب الغاز من أنابيب البوتجاز داخل شقتك.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناشد إدارة الحماية المدنية اتخاذ الحيطة والحذر واتباع مجموعة من التعليمات التى توصى بها إدارات الحماية المدنية للوقاية من أخطار تسرب غاز اسطوانات البوتجاز ومنها:

- فى حالة تسرب الغاز يجب تهوية المكان جيدا لإيقاف التسرب.

- عدم إشعال أى وسيلة إلا بعد التأكد من وقف التسرب وتهوية المكان.

- يجب استخدام قطعة قماش مبللة لقفل محبس الأسطوانة ثم نقلها لمكان جيد للتهوية.

- يجب فحص مفاتيح مواقد الطهى باستمرار للتأكد من عدم وجود تسريب.

- لا تعرض الأسطوانة لحرارة الشمس لفترات طويلة، وتجنب تخزينها داخل المنازل.

- فى حالة وجود حريق يجب إغلاق الأسطوانة وفصلها عن الجهاز وإبعادها خارج الشقة.

- يتم فحص التسرب لأسطوانة الغاز بعد تركيبها بواسطة رغوة الصابون وليس بواسطة أعواد الثقاب.

- يجب الاستعانة بفنى متخصص فى حالة استبدال منظم وخراطيم الغاز عند تلفها أو بشكل دورى كل عام.

- يجب وضع الأسطوانة بعيداً عن المواد المشتعلة كالوقود ومواقد التسخين.

- يجب عدم وضع أسطوانة الغاز داخل إناء من الماء الساخن