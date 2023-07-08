شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة السبت 8/7/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 1:00 ص

موعد صلاة العصر 36: 4

موعد صلاة المغرب 8:01 م

موعد صلاة العشاء 9:32

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 4:15 ص

موعد صلاة الظهر 1:05

موعد صلاة العصر 4:43

موعد صلاة المغرب 8:08 م

موعد صلاة العشاء 9:42 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:09

موعد صلاة الظهر 12:56 م

موعد صلاة العصر 4:33 م

موعد صلاة المغرب 7:58 م

موعد صلاة العشاء 9:30 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:12

وقت صلاة الظهر 12:47

موعد صلاة العصر 4:18 م

وقت صلاة المغرب 7:44 م

وقت صلاة العشاء 9:12 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 4:28 ص

موعد صلاة الظهر 12:54 ص

موعد صلاة العصر 17: 4

موعد صلاة المغرب 7:44 م

موعد صلاة العشاء 9:08