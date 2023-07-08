شكرا لقرائتكم خبر عن خدمات مجانية تقدمها هيئة السكك الحديدية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم هيئة السكة الحديد خدمات مجانية بمحطات القطارات، منها خدمات نقل ذوى الهمم وكبار السن داخل المحطات، حيث تشغل الهيئة عربات تعمل بالكهرباء تنقل الركاب كبار السن والمرضى وذوى الهمم من خارج محطة مصر لداخل المحطة كذلك توفر كراسى متحركة لنقل هذة الفئات الى رصيف القطار بدون مقابل.

ومن بين الخدمات، توفير كراسى متحركة لنقل كبار السن وذوى الهمم داخل المحطة يرافقهم افراد يساعدوهم على التحرك، كذلك تخصيص بوابات تذاكر، خاصة لدخول كبار السن والمعاقين المستخدمين للكراسى المتحركة.

وكان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قد وجه بضرورة منح ذوى الهمم ومرافقيهم (إن وجد) تخفيض 50% فى حالة السفر بقطارات النوم وذلك بموجب بطاقة إثبات الشخصية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي أو المكاتب التابعة لها على كافة مستوى المحافظات، وبذلك يشمل التخفيض لذوى الهمم ومرافقيه السفر بكافة القطارات على كافة الخطوط بما في ذلك القطارات المكيفة والقطارات الفاخرة وقطارات الدرجة الثالثة المكيفة وذاتية التهوية والقطارات العادية.



