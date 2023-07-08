شكرا لقرائتكم خبر عن 321 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع النقل بخطة 23/24.. اعرف المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسات الأخيرة لمجلس الشيوخ، الموافقة النهائية على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 23/2024، والتى تمت صياغة توجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق نهج تشارُكى، وحوار وطنى بنّاء يجمع كل أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدنى، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة فى إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.

وفيما يخُص قطاع النقل، تقدر الاستثمارات الكليّة الـمُوجّهة لهذا القطاع بنحو 321 مليار جنيه عام 23/2024 مُقابل استثمارات مُتوقّعة فى حدود 247 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة تُقارِب 30%، ويخُص الاستثمارات العامة نحو 84% من إجمالى الاستثمار بما يُعادِل 268 مليار جنيه، ومن الـمُقدّر أن يصل ناتج القطاع إلى نحو 864 مليار جنيه فى عام الخطة، بنسبة نمو 22% عن العام السابق.

وتتمثل أهم مشروعات الطُرُق الـمُستهدف نهوها خلال عام الخطة ومنها تطوير طريق القاهرة/الإسماعيليّة الزراعى من الطريق الدائري الإقليمي بأطوال إجماليّة 53.5كم، أعمال محور تعمير بالإسكندريّة حتى الساحل الشمالي الغربي، إلى جانب ازدواج طريق 6 أكتوبر/الواحات بطول 270كم، إنشاء طريق جنوب الفيوم/الواحات بطول 125كم، علاوة على استكمال ازدواج طريق أسيوط/سوهاج/البحر الأحمر بطول 145كم.

أما مشروعات الطُرُق الـمُستهدف استكمالها خلال عام الخطة، فأهمّها هو تطوير طريق القاهرة/أسيوط الصحراوى الغربى وتطوير طريق وادى النطرون/العلمين، وتوسعة وتطوير طريق السويس/ جنيفة / الإسماعيليّة /الـمُعاهدة، وتطوير طريق الفرافرة/الداخلة بطول 325كم، ومسار طريق تُوشكى/شرق العوينات بطول 359كم، ومسار طريق الواحات الداخلة/شرق العوينات بطول 375كم، مضيفة أنه فيما يخُص مشروعات الطُرُق التى تربط بين الـمُحافظات، فمن الـمُستهدف في إطار خطة عام 23/2024 نهو 15 مشروعًا، منها محور رفع كفاءة طريق مطروح/سيوة بطول 285 كم، واستكمال أعمال تطوير لعدد 11 مشروعًا، منها تطوير طريق القاهرة/الإسكندريّة الزراعي بطول 180كم، واستكمال إنشاء محور النوباريّة بطول 203 كم.