شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: لن نسمح بالتأثير سلبا على الشبكة بسبب سرقات التيار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية مستمرة في مواجهة سارقى التيار الكهربائي و تحرير محاضر رسمية ضدهم للحفاظ على حق الدولة فى الحصول على مستحقاتها و حق المواطن فى الحصول على خدمة بجوده عاليه.

وقال حمزة فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 "، أن الوزارة و شركاتها التابعة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على جودة الشبكة القومية للكهرباء، لافتا إلى أن الوزارة لن تسمح بالتأثير سلبا على الشبكة الكهربائية خاصة بعد ما شهدته من أعمال تطوير غير مسبوقة.

وأوضح حمزة، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 ملايين و 400 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع حتى 9 مايو الماضى، موضحاً أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية هو تكثيف حمﻻت ضبط سارقى التيار الكهربائي والمرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.

وقال حمزة، إن الوزارة انتهت من تنفيذ 2 مليون و450 ألف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون و600 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

و يرى حمزة أن خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء تعتمد على عدة محاور، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وتكثيف حملات ضبط سارقي التيار، وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية و تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي.