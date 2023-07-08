شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعلت وزارة البيئة لتحسين نوعية المياه؟.. الوزيرة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ملف المياه من الملفات الاستراتيجية التى ترعاها الدولة وتوليها أهمية قصوى، حيث تعمل العديد من الوزارات فى هذا الملف، وعلى رأسهم وزارة البيئة ، والرى والزراعة والإسكان والتنمية المحلية، وخلال هذا التقرير نرصد وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد مجهودات وزارة البيئة فى تحسين جودة المياه.

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، انه على مدار التسع سنوات الماضية ، بذلت الوزارة العديد من الخطوات من أجل تحسين جودة المياه، منها إنشاء شبكة للرصد اللحظي، لنوعية المياه والصرف الصناعي بنهر النيل والبحيرات المصرية وصل عدد هذه الشبكات حوالى 25 محطة.

وأشارت وزيرة البيئة ، خلال تقرير صادر عن الوزارة ، مؤخرا ، أنه تنفيذ برامج دورية لرصد نوعية المياه بكلأ من البحر المتوسط والبحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والبحيرات المصرية تتضمن تنفيذ 12 رحلة حقلية للرصد سنوياً، كما تم تركيب 5 محطات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط بالإضافة الي محطتين ببحيرة المنزلة.

واوضحت الوزيرة أنه أيضا تم تنفيذ دراسة خاصة لاعادة التوازن البيئي للبحيرات بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، وتنفيذ مشروع ريادي لإدارة المناطق الساحلية بمحافظة الإسكندرية لتنمية بحيرة مريوط، والذي تم من خلاله إعداد خطة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بالإسكندرية وبحيرة مريوط، بالإضافة إلى خفض أحمال التلوث علي خليج المكس والبحر المتوسط بنسبة 5% من خلال تنفيذ مشروع بيئي للتطوير الجزئي لمحطة التنقية الغربية لمعالجة الصرف الصحى.

وقالت الوزيرة :" أنه بالإضافة إلى ما سبق من مجهودات فإنه تم تنفيذ حوالى 5 حملات موسعة للمراقبة البيئية على المنشآت ذات الصرف المباشر أو غير المباشر على كلاً من نهر النيل، البحيرات الشمالية، مصرف بحر البقر، خليج السويس، خليج أبو قير بإجمالي 294 منشأة صناعية، بالإضافة إلى 176 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإدارة ما يزيد على 245 بلاغًا عن حوادث التلوث خلال الفترة المستهدفة من خلال غرفة العمليات المركزية وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية طبقًا لخطة الطوارئ الوطنية لمواجهة الكوارث البيئة والخطط النوعية المتخصصة.