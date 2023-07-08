شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء: تلقينا عروضا من شركات عالمية للبدء فى إنشاء خط الربط مع إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات العالمية النرويجية لعمل الدراسات الخاصة بالربط الكهربائي مع إيطاليا بقدرة 3000 ميجا وات لتكون ممر لنقل الطاقة لاوروبا بالكامل مستقبلا، لافتا إلى أن الوزارة تلقت عروض من شركات إماراتية و بلجيكية لتنفيذ المشروع.

وأضاف شاكر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنه لأول مرة بالعالم سيتم مد كابلات تحت الماء بعمق 2 كيلو ونصف لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا، موكدا أن المتعارف عليه عالميا هو مد الكابلات تحت الماء بعمق يصل إلى كيلو ونصف بحد أقصى.

وشدد الوزير على أن الهدف من الربط الكهربائي بين مصر ودول العالم هو إنشاء شبكة ربط قوية بشرق المتوسط لتحسين أمن واعتمادية الأمداد بالطاقة، علاوة على رفع درجة تأمين الإمدادات الكهربائية عند حدوث الأعطال والانقطاعات والحالات الطارئة على شبكات النقل.