شكرا لقرائتكم خبر عن خطوط خدمية ساخنة تحتاجها فى حياتك اليومية.. اعرف أرقامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العديد من الخطوط الساخنة خصصتها عدد من مؤسسات الدولة للتسهيل على المواطنين الإبلاغ عن شكواهم ومشاكلهم فى العديد من القطاعات أبرزها حماية المستهلك وشكاوى مجلس الوزراء ووزارة التموين وعدد من الوزارات الخدمية، وتقدم السطور التالية أبرز الخطوط الخدمية الساخنة التى يحتاجها المواطن فى حياته اليومية..

1- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك

تقديم الشكوى الخاصة بجهاز حماية المستهلك من خلال رقم الخط الساخن على 19588.

2- الخط الساخن لهيئة تشغيل مترو الأنفاق

تستقبل هيئة المترو شكاوى الركاب من خلال خدمة الخط الساخن 16048.

3- الخط الساخن لرئاسة الوزراء

لاستقبال رسائل وشكاوى ومشاركات المواطنين فى مجلس الوزراء، من خلال الخط الساخن 16528.

4- الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية

خصصت وزارة التموين الخط الساخن على رقم 19959، لاستقبال الاستفسارات المختلفة على مدار 24 ساعة من خلال موظفين مؤهلين.

5- الخط الساخن لوزارة الصحة

يمكن للمواطنين التواصل سريعا مع وزارة الصحة من خلال أرقام الخط الساخن، 105 أو 15335.

6- الخط الساخن لوزارة الكهرباء

لتقديم شكاوى الكهرباء، يمكن الاتصال بالخط الساخن لأعطال الكهرباء، على مدار الـ24 ساعة، وهو على رقم 121، وهو مخصص أيضا للإبلاغ عن عطل، أو تقديم أي شكوى تخص فواتير الكهرباء.

7- الخط الساحن لشركة المياه

خصصت الشركة القابضة للمياه الشرب، رقم الخط الساخن 125 لتلقي اتصالات وشكاوى المواطنين.