شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة الخاصة بالحماية من الاجهاد الحرارى وضربات الشمس . وبحسب وزارة الصحة والسكان تمثلت هذة النصائح فى النقاط التالية:- ١- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة ٢- ارتدى ملابس قطنية خفيفة ٣- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي ٤- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة . ٥-تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة (من الساعة ٢ ظهرًا إلى ٤ مساءً ) . ٦-احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء ٧-شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ ٨- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار ٩- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة

كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز