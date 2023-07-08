كيف تحمى نفسك من الإجهاد الحرارى وضربات الشمس؟ الصحة تجيب

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح الهامة الخاصة بالحماية من الاجهاد الحرارى وضربات الشمس .
وبحسب وزارة الصحة والسكان تمثلت هذة النصائح فى النقاط التالية:-
١- ابتعد عن أشعة الشمس المباشرة
٢- ارتدى ملابس قطنية خفيفة
٣- استخدم المظلة الشمسية للوقاية من حرارة الشمس أثناء المشي
٤- تجنب البقاء تحت أشعة الشمس بملابس خفيفة لمدة طويلة متصلة .
٥-تجنب الخروج خلال ساعات الذروة من الحرارة (من الساعة ٢ ظهرًا إلى ٤ مساءً ) .
٦-احرص على الحصول على تهوية طبيعية بصورة جيدة وقلل الاعتماد على مكييفات الهواء
٧-شرب السوائل بكثرة كالماء وتناول الفواكه الصيفية كالبطيخ
٨- عدم الانتقال بين الجو الحار والبارد باستمرار
٩- عدم ترك كبار السن والأطفال بالسيارات وغلق النوافذ مدة طويلة
كيف تحمي نفسك من الإجهاد الحراري وضربات الشمس
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