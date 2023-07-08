شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تركيب 2 مليون و300 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 300 الف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 200 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن شركات توزيع الكهرباء تلقت 3 مليون 300 ألف طلب تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب عدادات كودية مسبوقة الدفع حتى 9 مايو الماضى، موضحاً أن السبب فى زيادة عدد الطلبات على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء اﻻليكترونية هو تكثيف حمﻻت ضبط سارقى التيار الكهربائي و المرور شهريا على مستخدمى نظام الممارسة لضمان اﻻنتظام فى السداد.

ويرى حمزة أن خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء تعتمد على عدة محاور، أهمها تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع وتكثيف حملات ضبط سارقى التيار وتغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائى، لافتا إلى أن الهدف من خطة الوزارة لخفض نسبة الفقد هو الحفاظ على جودة التغذية الكهربائية و تأمين الشبكة القومية من التعديات عليها الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى..