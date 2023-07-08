شكرا لقرائتكم خبر عن 66 % من القراء يطالبون بزيادة مخصصات تطوير المناطق الأثرية والتاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة مخصصات تطوير المناطق الأثرية والتاريخية؟، أيد غالبية القراء مطالب زيادة مخصصات تطوير المناطق الأثرية والتاريخية. وأيد 66% من القراء مطالب زيادة مخصصات تطوير المناطق الأثرية والتاريخية، بينما عارض 34% من القراء مطالب زيادة مخصصات تطوير المناطق الأثرية والتاريخية.

نتيجة الاستطلاع

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