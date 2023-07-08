شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يعلن موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد، الإثنين الموافق 10/7/2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي.
ضوابط الحـضـور:
- الحضور بالزى الرسمى بدلة بلون داكن.
- الحضور الساعة التاسعة صباحاً لمقر مجلس الدولة بالدقى.
- تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من جهات العمل.
- تحديد المرافقين يتم بطلـب مكتـوب يسلم بسكرتارية مكتب رئيس مجلس الدولة.
- مراعاة الإجراءات والتدابير الاحترازية.
إجراءات استكمال التعيين، يتعين اتباع ما يلى:
أولا: تقديم المستندات والأوراق التالية:
-عدد 5 صور شخصية حديثة (زى رسمى، خلفية بيضاء سادة).
-عدد 3 صور لبطاقة الرقم القومى (وجهان – بحجمها الطبيعى).
-إقرار الذمة المالية (من البريد).
-تقديم ما يفيد قبول الاستقالة من أى جهة يعمل بها.
-أصل شهادة بالموقف من التجنيد.
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