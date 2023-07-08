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انطلاق امتحانات الدور الثانى بالجيزة الأسبوع المقبل.. اعرف جدولك

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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الدور الثانى بالجيزة الأسبوع المقبل.. اعرف جدولك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات الدور الثاني للعام الدراسى 2022/2023 لجميع المراحل التعليمية "من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي" بمحافظة الجيزة يوم السبت الموافق 15 من شهر يوليو الجاري، وذلك على النحو التالي:


المرحلة الابتدائية-الصفوف الأول والثاني والثالث "فصل واحد والرابع والخامس صم وضعاف السمع يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأحد 16 يوليو 2023.

 

-الصف الرابع الابتدائى (عام – فصل واحد – مكفوفين) يبدأ من يوم السبت 15 يوليو حتي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

 

-الصف الخامس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) والسادس والسابع صم يبدأ من يوم السبت 15 يوليو إلي يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.

 

-الصف السادس الابتدائي (عام – فصل واحد – مكفوفين) "الثامن" صم يبدأ من يوم الإثنين 17 يوليو حتي يوم الخميس 20 يوليو 2023.


المرحلة الإعدادية -الصف الأول الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

 

-الصف الثاني الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.

 

-الصف الثالث الإعدادى (عام – فصل واحد – مكفوفين- مهني) خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى يوم الخميس 20 يوليو 2023.


المرحلة الثانوية - الصف الأول الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

 

- الصف الثاني الثانوي العام خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى السبت 22 يوليو 2023.

 

- الصف الأول الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

 

- الصف الثاني الثانوي العام "للمكفوفين" خلال الفترة من السبت 15 يوليو حتى الأحد 23 يوليو 2023.

 

"التعليم الفني" من يوم السبت 15 يوليو إلى يوم الأحد 23 يوليو 2023.. "حسب التخصصات".

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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