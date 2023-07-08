شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 21 رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 8 رحلات من جدة، و9 رحلات من المدينة، بالإضافة إلي رحلتين من جدة إلي مطار برج العرب، ورحلتين من جدة إلي باماكو بدولة مالي.

ومن المقرر أن تنقل الرحلات حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التضامن الاجتماعى وقرعة الإسكندرية والبحيرة وتضامن المؤسسة والترانزيت وحج الأجانب والأفراد وتأشيرات العمل وحجاج دولة مالي.