شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتائج والدرجات فيها مطمئنة ومبشرة وذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت من الطلاب بشأن صعوبة الأسئلة والامتحان بشكل عام، حيث حصل عدد من الطلاب على الدرجات النهائية، إضافة إلى أن من حصل على 95% فأكثر تجاوز ال 5 آلاف طالب وطالبة.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم، تفقد الأسبوع الماضى، مقر تقدير الدرجات بمحافظة الإسكندرية، للاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التى أقرتها وزارة التربية والتعليم بهذا الشأن.

واطمأن وزير التربية والتعليم على اتباع الإجراءات الصحيحة فى التقدير، مؤكدا حرص الوزارة على أن يأخذ كل طالب حقه بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، والموضوعية وبما يضمن لهم التقييم الصحيح .

وأكد الوزير أيضا أن أعمال تصحيح الامتحانات، بالنسبة للأسئلة المقالية على التابلت يتم من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من ١٠ خبراء.