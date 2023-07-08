شكرا لقرائتكم خبر عن تجميد السائل المنوى.. تعاون بين معهد التناسليات الحيوانية وجامعة خاصة لتدريب الطلاب والان مع تفاصيل الخبر
كما شمل البروتوكول ايضا التعاون المشترك بين الجانبين في عقد المؤتمرات العلمية المشتركة و الندوات وورش العمل وتقديم والمشاريع البحثية التطبيقية للجهات المانحة و دعم تبادل الخبرات و المشاركة في القوافل البيطرية المجانية التي تساهم في تقديم الخدمات البيطرية لصغار المربيين و القري الأكثر احتياجا مما يساهم في نقل الخبرات العلمية و العملية بين الباحثين من الجانبين.
ومن الجدير بالذكر أن كلية الطب البيطري جامعة بدر قد أبرمت بروتوكولات تعاون مع كليات الطب البيطري و المعاهد البحثية المتخصصة في علوم الطب البيطري المختلفة في المانيا و رومانيا و النمسا و ان معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة هو اول مؤسسة علمية بحثية في مصر يتم ابرام بروتوكول تعاون معها من قبل جامعة بدر مما يؤكد مدي التطور العلمي والمهارات العملية التي يتمتع بها الباحثين بالمعهد وكذلك الإمكانات التي تتمتع بها المعامل المختلفة و التي تهدف جميعها الي تطوير مهنة الطب البيطري في مصر و الذي يؤدي بدورة الي تطوير الثروة الحيوانية و المحافظة علي صحة و سلامة الحيوان والإنسان.
ويمثل هذا البروتوكول إضافة الي العديد من البروتوكولات التي ابرمها المعهد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية و قطاع الامن الغذائي وإدارة الخدمات البيطرية التلبعين للقوات المسلحة و كذلك مستشفي مرتفعات الشرطة للخيول التابعة لاكاديمية الشرطة.
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