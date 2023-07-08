شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حج الجمعيات: عودة 3 آلاف و74 حاجا إلى مصر و14 يوليو عودة آخر فوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، ورئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، أن البعثة تنتهي اليوم من تفويج آخر فوج من حجاج الجمعيات من مطار جدة إلى القاهرة، ليرتفع عدد الحجاج الذين وصلوا إلى البلاد لـ3074 حاجا، ومن المقرر أن تبدأ البعثة تفويج باقي الحجاج من المدينة المنورة بدءا من غد الأحد وحتى 14 يوليو الجاري.

وقال رئيس البعثة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إنه يتابع عمل فرق البعثة المنتشرة بالفنادق مقر إقامة الحجاج وايضا الموجودين بالمطارات للتأكد من جودة سير الإجراءات المتبعة للتأكد من توفير كافة متطلبات الحجاج، مشيرا إلى أن الحالة الصحية للحجيج جيدة دون وجود أية إصابات، حيث تمكن جميعهم من أداء المناسك بسهولة ويسر .