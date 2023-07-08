أخبار مصر.. التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة

أعلنت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان عن طرح برنامج المعلوماتية الطبية، وهو برنامج مميز ضمن برامج الساعات المعتمدة بقسم نظم المعلومات بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية انتهت من تنفيذ 2 مليون 300 الف عداد كودى للمبانى العشوائية والمخالفة، لافتاً إلى أنه تم إجراء ما يقرب من 2 مليون 200 ألف معاينة لطلبات التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع بالمباني المخالفة حتى الآن .

الكهرباء: تركيب 2 مليون و300 ألف عداد كودى للمبانى المخالفة حتى الآن