أخبار مصر.. التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها انتهاء كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتائج والدرجات فيها مطمئنة ومبشرة.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
التعليم تنتهى من تصحيح الكيمياء للثانوية العامة والدرجات مطمئنة
انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بامتحان مادة الكيمياء للثانوية العامة، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النتائج والدرجات فيها مطمئنة ومبشرة، وذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت من الطلاب بشأن صعوبة الأسئلة والامتحان بشكل عام، حيث حصل عدد من الطلاب على الدرجات النهائية، إضافة إلى أن من حصل على 95% فأكثر تجاوز ال 5 آلاف طالب وطالبة.
وزارة الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت 187 ألفا و579 خدمة أمس
الداخلية توفر سلعا بأسعار مخفضة 60% بمبادرة كلنا واحد
تواصل وزارة الداخلية مد فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لمدة شهرين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
مصر للطيران تسير 21 رحلة لعودة الحجاج إلى أرض الوطن
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم السبت، 21 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن بواقع 8 رحلات من جدة، و9 رحلات من المدينة، بالإضافة إلي رحلتين من جدة إلي مطار برج العرب، ورحلتين من جدة إلي باماكو بدولة مالي.
مجلس الدولة يعلن موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد
حددت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، موعد أداء اليمين القانونية للمندوبين المساعدين الجدد، الإثنين الموافق 10/7/2023 دفعة 2020 المعينين بالقرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2023، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في مقر مجلس الدولة بالديوان العام بالدقي.
طقس اليوم حار رطب ونشاط رياح على كل الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء ، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.
انخفض سعر الذهب اليوم السبت بحوالي 10 جنيهات، ليهبط جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق من 2200 إلى 2190 جنيها للجرام، في حين شهد الذهب في البورصة العالمية تعافي ملحوظ بختام جلسات الأسبوع الى مستويات 1925 دولارا.أسعار الذهب في مصر
عيار 24 يسجل 2503 جنيهات.
عيار 21 يسجل 2190 جنيها.
عيار 18 يسجل 1877 جنيها .
عيار 14 يسجل 1460 جنيها
الجنيه الذهب 17520 جنيها
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