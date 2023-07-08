شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سيناء توقع اتفاقيات مع "إدنبرة نابيير وكوين مارجريت" لمنح درجاتهم العلمية بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصًا على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعقد شراكات وتوأمات بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية المصنفة عالميًا، وقع محمود راتب نائب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء وجامعة العاصمة الدولية "تحت التأسيس"، والسير بول جريس رئيس جامعه كوين مارجريت والدكتور نعومى جرهام نائب رئيس جامعه إدنبرة نابيير، اتفاقيات تعاون بين جامعتي سيناء والعاصمة الدولية وجامعتي إدنبرة نابير وكوين مارجريت بدولة اسكتلندا.

ويعد هذا التعاون الأكبر بين مصر وإنجلترا في مجال التعليم العالي في سابقة هي الأولى في تاريخ العلاقات بين مصر واسكتلندا في مجال التعليم العالي، وبموجب هذا البروتوكول تمنح الجامعتين كافة درجاتهم العلمية للطلاب في مصر بالإضافة إلى إتاحة تدريس مناهجهم.

تأتي الاتفاقيات ضمن خطة الجامعة لإتاحة تعليم متميز بالجامعات والمؤسسات التابعة لها عن طريق فتح فروع جامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية ومنح خريجي جامعة سيناء درجة بكالوريوس من جامعة إنجليزية متميزة حيث وافقت الجامعات على منح كامل برامجهم في مصر.

شهد توقيع البروتوكول الدكتورة سوزان بيرد، رئيس قطاع التعليم الدولي والعلوم بالحكومة الاسكتلندية، والدكتورة رشا كمال، المشرف على المكتب الثقافي بانجلترا وأيرلندا، محمود راتب نائب رئيس جامعة سيناء، الدكتور حاتم البلك، رئيس جامعة سيناء، ومحمود كحيل المسئول عن العلاقات الدولية بجامعتي سينا والعاصمة الدولية، ومن الجانب الإنجليزي الدكتور ريتشارد بات، نائب رئيس جامعة كوين مارجريت، ومارتن هوب المسؤول على التعليم العالي والعلوم بالمكاتب الثقافية لانجلترا بالعالم ونورا كامبل مدير بالمكتب الثقافي باسكتلندا.

وعقب حفل التوقيع، أجرى وفد جامعة سيناء والعاصمة الدولية زيارة إلى جامعة جلاسكو كالدونين والتي سبق توقيع بروتوكول تعاون مع الجامعتين، وزيارة جامعة إدنبره نابيير، وجامعة كوين مارجريت.

من جهته، قالت الدكتورة رشا كمال، الملحق الثقافى، ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة وايرلندا، اهتمام القيادة السياسية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور بالاستثمار في التعليم العالي لمواكبة الزيادة الكبيرة في السكان، مضيفة أن الحكومة المصرية تنظر للتعليم العالي كمفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتسعى لتأكيد مكانتها كمركز إقليمي للتعليم العالي في المنطقة، ومشيرة إلى أهمية دور رجال الأعمال باعتبارهم من الشُركاء الأساسيين في عملية الاستثمار بالتعليم ومشاركة الحكومة في الاستثمار في التعليم العالي.

فيما قال محمود راتب إنه على مدار عقود قامت مجموعة سما التعليمية بدور تنموي في سيناء عبر العديد من الأصعدة شملت العمران وتوفير العلاج لألاف من أهالي سيناء مجانا وتوفير منح دراسية تعليمية بالملايين سنويا مما يساعد على تخريج الألاف قادرين على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليا.

وأكد راتب أن جامعة سيناء تضع الطلاب على رأس أولوياتها بدءًا من توفير إمكانيات مادية وبشرية على أعلى مستوى وكان لجامعة سيناء السبق على مستوى الجامعات الخاصة في مصر في استخدام الحلول الذكية والتكنولوجيا بمقر الجامعة وقامت مجموعة سما التعليمية بوضع خطة استراتيجية تعتمد على الاستفادة من الخبرات العالمية والتعاون الدولي لتوفير تعليم متميز بجامعتي سيناء والعاصمة الدولية.

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور محمود كحيل، مستشار التعاون الدولي لجامعتي سيناء والعاصمة الدولية، إن التعاون مع عدد من الجامعات الإنجليزية يشمل جميع التخصصات في مرحلتي البكالريوس والدراسات العليا حيث وافقت الجامعات على فتح فروع ومنح كامل برامجهم في مصر وهذا التعاون يعتبر الأكبر في تاريخ العلاقات بين مصر وإنجلترا في التعليم العالي.

من جهتها، أكدت سوزان بيرد، رئيس قطاع التعليم الدولي بالحكومة الاسكتلندية، على دعم حكومة بلادها العلاقات الثنائية مع مصر خصوصا في مجال التعليم العالي والعمل على حث الجامعات على التعاون دوليا خصوصًا أن الجامعات الاسكتلندية تحتل مراكز مرموقة بالتصنيفات الدولية.

وفي نفس السياق، قال مارتن هوب المسؤول عن التعليم العالي والعلوم بالمكاتب الثقافية بإنجلترا، إن نحو 3 ألاف طالب وطالبة من مصر يدرسون بالجامعات الإنجليزية كل سنة، مؤكدا على توفير الدعم للجامعات الإنجليزية لمنح برامجها عالميا مما يسهل على الطلاب في مصر الحصول على نفس الشهادة دون الحاجة إلى السفر.