شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين لربط طريق الأوتوستراد بالمقطم والدائري.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين والذى انتهت من تنفيذه شركة المقاولون العرب، ويمثل المشروع شريانا مروريا هاما نظرا لأنه يربط هضبة المقطم بطريق الأوتوستراد ومحور الحضارة مما يسهل الوصول من المقطم إلى مناطق كورنيش النيل ومصر القديمة وغرب النيل والربط مع الطريق الدائرى خلال دقائق قليلة.

ويأتى تنفيذ الكوبرى ضمن خطة الدولة فى إنشاء المحاور الجديدة التى تيسر حركة المركبات وتختصر الوقت واستهلاك المحروقات.

ويمثل كوبرى طه حسين عملا هندسيا فريدا فى مجال تشييد الكبارى، تم تشييده فى 9 أشهر فقط من العمل المتواصل، حيث يصل ارتفاعه إلى 50 مترا عند هضبة المقطم، مما تطلب استخدام طرق تنفيذ حديثه ومعدات خاصة مثل الأوناش العملاقة التى تصل حمولاتها إلى 800 طن، وواجه المشروع العديد من التحديات منها طبيعة التربة الصخرية، وارتفاع الأعمدة، واستخدام أنسب الطرق لتركيب الكمرات سابقة الشد على هذا الارتفاع الكبير، ويبلغ طول الكوبرى 960 متر فى الاتجاه الواحد ويبلغ متوسط عرضه حوالى 30متر فى الاتجاهين.

وقد تم عمل 3 تجارب تحميل للكوبرى و روعى إجراء اختبارات على كامل مكونات المشروع ومنها حديد التسليح والخرسانات وتم ذلك تحت إشراف كبرى المعامل بالجامعات الحكومية المصرية لضمان جودة التنفيذ، وبلغت كميات الخرسانة المسلحة المستخدمة فى المشروع حوالى 70 ألف متر مكعب وحوالى 30 ألف طن حديد تسليح.