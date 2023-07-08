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الداخلية: وحدة مرور الدقى تم تجهيزها وفقاً لأحدث المعايير

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القاهرة - سامية سيد - نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن وجود بعض التلفيات بالمقاعد والمكيفات الخاصة بوحدة مرور الدقى، والإدعاء بتوقف سيستم التشغيل بها.

 

وأكدت الداخلية أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملةً وتفصيلاً ، وأن وحدة مرور الدقى تم تجهيزها وفقاً لأحدث المعايير التى تلبى كافة احتياجات المواطنين.

 

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وحدة مرور الدقي 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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