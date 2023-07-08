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محافظ القاهرة يتفقد بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين .. صور

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القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء التشغيل التجريبى لكوبرى طه حسين والذى يربط بين محور ياسر رزق ومناطق المقطم والمعادى ومحور الحضارات وصولًا إلى وسط المدينة وكورنيش النيل، والطريق الدائرى . 

 

وأكد محافظ القاهرة أن الكوبرى يعد أحد المشروعات الكبرى التى نفذتها الدولة فى إطار خلق محاور وطرق جديدة لتسهيل الحركة المرورية داخل القاهرة .

 

وأضاف محافظ القاهرة أن الكوبرى سيحقق سيولة مرورية كبيرة فى القاهرة الكبرى نظرًا لقيامه بربط العديد من الطرق والمحاور الرئيسية ويخفف الضغط والكثافة المرورية عليها مثل الطريق الدائرى ، وطريق الأوتوستراد فضلًا عن تيسير نقل الحركة المرورية من وإلى مناطق وسط المدينة وكورنيش النيل .

 

ويبلغ طول الكوبرى والذى يعد المرحلة الثالثة من محور ياسر رزق 1,6 كم بارتفاع ٥٠ متر عن سطح الأرض ، ويمثل حلقة وصل لربط محور ياسر رزق مع محور الحضارات وصولًا إلى كورنيش النيل بما يسهل من عملية نقل الحركة المرورية من مناطق شرق القاهرة إلى جنوبها.

 

ومحور ياسر رزق يبلغ طوله 10,6 كم ويربط بين محور صلاح سالم والأوتوستراد ومحورى سميرة موسى وحسب الله الكفراوى وضم فى مرحلته الأولى محور بطول 2 كم من منزل المقطم بعرض 5 حارات مرورية لكل اتجاه بداية من محور صلاح سالم والأوتوستراد حتى ميدان الشرطة العسكرية وتقاطعه من شارع 9 ، وضمت المرحلة الثانية من محور ياسر رزق طريق بطول 7 كم بعرض 5 حارات مرورية لكل إتجاه بداية من الشرطة العسكرية حتى تقاطعه مع محورى سميرة موسى وحسب الله الكفراوى .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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