شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة لتعليم الكبار تمحو أمية 903 آلاف و155 مواطنا خلال العام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، بأن الهيئة قامت بمحو أمية، 903 آلاف و155 دارسا، خلال العام المالي 2022-2023، وذلك بزيادة 145 ألفا عن العام الماضي، بالتعاون مع الجهات الشريكة.

وأوضح ناصف أن الجامعات المصرية قامت بمحو أمية 568216 دارسا ناجحا بزيادة 172600 عن العام الماضي، وأن هذا العام تم إعلان محافظة جنوب سيناء خالية من الأمية، حيث وصلت نسبة الأمية بها إلى 5.3% أى أقل من الصفر الافتراضي7% وهذه النسبة التي أقرتها منظمة اليونسكو بأن تكون خالية من الأمية.

وأضاف أن الهيئة العامة لتعليم الكبار حريصة على المشاركة في المبادرات الرئاسية، والتي منها مبادرة حياة كريمة؛ وذلك بتفعيل العمل في القرى المستهدفة من المبادرة، فتم محو أمية 489201 دارس ناجح في القرى المستهدفة للمبادرة من العام المالي 2020-2021 حتى تاريخه.