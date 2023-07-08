شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة المتهمين بسرقة فيلا محمد صلاح بالتجمع الخامس إلى المحاكمة الجنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أمر وجدى السلية وكيل أول نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المستشار إسماعيل حفيظ رئيس النيابة، بإحالة المتهمين بسرقة فيلا اللاعب محمد صلاح للمحاكمة الجنائية.

اعترف المتهمان أمام وجدى السلية وكيل النائب العام، بارتكاب الواقعة، وأنهما على علم بأن الفيلا ملك اللاعب محمد صلاح، وقاموا بمراقبتها قبل سرقتها.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح نجم كرة القدم، بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة، وإعادة المسروقات، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بتاريخ 12 مارس الماضى من مدير أعمال أحد لاعبى كرة القدم باكتشافه سرقة بعض محتويات الفيلا الخاصة باللاعب المذكور الكائنة بإحدى التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تتبع خطوط السير تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم شخصين "أحدهما سبق له العمل كفرد أمن بالمجمع السكنى المشار إليه" - مقيمين بمحافظة الإسماعيلية، وأن الواقعة ارتُكبت بتاريخ 12 مارس الماضى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأقر أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله كفرد أمن بذات التجمع السكنى وعلمه بخلو الفيلا من قاطنيها خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى، حيث قاما بتسلق السور الخلفى للفيلا المشار إليها وارتكاب الواقعة.